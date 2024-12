Krems wird durch Kultgruppe zum Hip-Hop-Hotspot

Nach James Blunt und Álvaro Soler ist den Veranstaltern des Festivals am Steiner Tor in Krems der nächste echte Coup gelungen. Veranstalter Othmar Seidl holt Die Fantastischen Vier, die seit mehr als 30 Jahren deutsche Musikgeschichte schreiben, in die Donaumetropole. Die Stuttgarter Hip-Hop-Pioniere – bestehend aus Smudo, Thomas D, Michi Beck und And. Ypsilon – sind bekannt für Hits wie „Die da!?!“, „MfG“ und „Troy“.