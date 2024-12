In Nazizeit gekauft: Familie muss Haus zurückgeben

Die Rückübertragung basiert auf dem „Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen“ von 1990, das Verluste jüdischer Opfer des Nationalsozialismus in Ostdeutschland regelt. In Fällen, in denen die ursprünglichen Eigentümer keine Ansprüche geltend machen konnten, tritt die JCC als Rechtsnachfolgerin auf.