Nach 27 Jahren: Kastners Schenke sperrt zu

Das Brauwirtshaus ist bereits verkauft. Dem neuen Eigentümer, einem in der Stadt bekannten Unternehmer, gehören bereits mehrere Gastronomiebetriebe. Die Kastners Schenke will er weiterverpachten. Im Lokal soll alles weitgehend so bleiben, wie es ist. Einzig eine kleine Modernisierung sei fällig. Das Wichtigste aber sei auch in Zukunft, dass Bier und Speisen in Anlehnung an Hans und Hans serviert werden.