Ambulanz in Bruck: Jetzt folgt „Beruhigungspille“

In der seit Tagen schwelenden, hitzigen Debatte über die Zukunft der Unfallambulanz am LKH Bruck meldete sich Mittwochnachmittag erstmals auch die Kages-Führung zu Wort. Sie stellte klar: Auch weiterhin werden täglich von 7 bis 15 Uhr Patienten nach kleineren Unfällen, zum Beispiel Schnittverletzungen und Überknöcheln, behandelt. Zudem finden Kontrollen statt. Nach schweren Unfällen geht es jetzt schon in die Spitäler von Leoben und Graz.