„Die Schuldenkaiser sitzen auf der Regierungsbank“

Mega-Projekte nur mit 100 Euro im Budget

Interessant ist auch, dass die größten Brocken Fernpasspaket und MCI mit jeweils nur mit 100 Euro im Budget verewigt sind. „Als so eine Art Gedächtnisstütze, dass es das auch noch gibt“, erläuterte Mair. Im Büro LH Mattle ist dazu zu erfahren, dass höhere Beträge dafür im Budget die Darlehensaufnahme nur noch weiter nach oben treiben würden, was beim derzeitigen Projektstand keinen Sinn mache. Aktuell wird ja durch ein Gutachten geprüft, ob das MCI durch die Bundesimmobiliengesellschaft BIG errichtet werden kann. Bereits jetzt beträgt die jährliche Zinsbelastung rund 38 Mio. € Euro. LA Sint kritisierte erneut, dass 126 Mio. € in 308 nichtssagenden Budgetzeilen wie „Sonstige Zuwendungen/Sonstiges“ untergebracht wurden. „Das ist kein Betriebsunfall, sondern pure Absicht. Die Regierungsmitglieder legen sich hier Steuergeldpolster an, aus denen sie unterjährig in Fürstenmanier Geld verteilen“, kritisiert Sint.