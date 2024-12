Touristen steckten mit Mietauto auf Rodelbahn fest

Mit Auto auf Skipiste stecken geblieben

Einen ähnlichen Vorfall bestaunten Einsatzkräfte voriges Jahr zu Weihnachten am Krippenstein. Vier chinesische Touristen wollten am ersten Weihnachtstag am Berg den Sonnenaufgang genießen. Am Weg dorthin fuhren sie, ebenfalls mit einem Mietauto, die Skipiste hinauf. Dort endete das Vergnügen: Der Pkw blieb auf der Piste stecken.