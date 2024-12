Pistolen-Duo verfolgte und bedrohte zwei Männer

Zwei nordmazedonische Staatsangehörige aus Wels (26 und 23 Jahre alt), stehen im Verdacht, am Sonntag gegen 0.35 Uhr auf der Eferdinger Straße in Wels zwei rumänische Staatsbürger (43 und 36 Jahre alt), mit Schusswaffen bedroht zu haben, so die Polizei in einer Aussendung.