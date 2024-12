Mamic: „In Wien zu spielen, wäre was Großartiges“

Österreichs Handball-Ladies sind exakt vor einer Woche im letzten Gruppenspiel der Vorrunde gegen Slowenien ausgeschieden. In „Handball – Das Magazin“ sprechen Torfrau Antonija Mamic und ÖHB-Sportdirektor Paco Fölser über das bittere Aus. „In Wien zu spielen, wäre was Großartiges“, gibt Mamic preis, blickt aber auch positiv in die Zukunft.