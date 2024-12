Brutale Schlepper-Bande verdiente 4 Millionen Euro

Anhaltungen an Grenze waren der Anfang

Ausgangspunkt war das Aufgreifen von einem irakischen Fahrer mit 17 illegalen Passagieren – zwölf Kinder und fünf Erwachsene, „geschlichtet in ein Mittelklasseauto“ – im Mühlviertel an der Grenze zu Bayern am 16. Oktober 2023. Am Tag darauf wurden sechs Personen in einem 3er-BMW, darunter ein Baby am Schoß der Mutter, auf bayrischer Seite aufgegriffen. Im BMW saßen vier geschleppte Türken und zwei Schlepper – Syrer.