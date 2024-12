Spendenaktion: LH Mattle macht 10.000 komplett!

„Es ist mir eine Herzensangelegenheit“

Kürzlich machte das Team auch in Tirol Halt. Knapp war bei LH Anton Mattle zu Gast und holte sich dort den 10.000sten Handshake ab! „Es ist mir eine Herzensangelegenheit, den kronehit Kindertraum zu unterstützen und nach Tirol einzuladen. Das Händeschütteln ist auch ein Zeichen des Händereichens und in diesem Fall auch eine finanzielle Unterstützung für Kinder, die es schwer haben“, betonte Mattle, „vielen Dank an Meinrad Knapp und sein Team, die ihre Sendungen ja auch von uns in Tirol aus nach ganz Österreich ausstrahlen“.