750 Gutelaunehits aus der Feder Herbert Hirschlers

Wer jetzt in der Vorweihnachtszeit die deutsche Version von „Let it snow“ hört, ahnt nicht, dass hinter dem Text der Ternitzer IT-Experte Herbert Hirschler steckt. Aufgewachsen in Sieding, Bezirk Neunkirchen, stand er schon als Kind beim heimischen Volksfest als Fan in der ersten Reihe. Die ersten Kontakte zur Musikwelt knüpfte er zu den Klostertalern. „Ich fragte, ob sie nicht Texte brauchen“, so Hirschler. Er schickte ihnen eine selbst aufgenommene Kassette „voller Gejammer“, lacht er heute über seinen ersten dilettantischen Versuch. Von der Band selbst bekam er – vorerst – keine Antwort.