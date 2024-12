Rücksichtsloser Biker verursacht Zusammenstoß

Ein 41-Jähriger fuhr mit seinem Rennrad am Samstagnachmittag in der Innsbrucker Innenstadt und geriet dort mit einem anderen Fahrradfahrer in Streit. Die verbale Auseinandersetzung zwischen den beiden Bikern setzte sich schließlich im Stadtteil Reichenau fort, als der Andere plötzlich und ohne ersichtlichen Grund eine Vollbremsung machte.