Tiroler Unis gehen mit Rekordbudget in die Zukunft

„Mit einem Rekordbudget von 1,7 Milliarden Euro schaffen wir eine solide Basis für Spitzenforschung und exzellente Lehre an den Universitäten in Tirol. Besonders hervorzuheben sind die klaren Schwerpunkte in den Bereichen Klimaforschung, künstliche Intelligenz und Krebsforschung“, verdeutlicht Wissenschaftsminister Martin Polaschek. Und LR Cornelia Hagele betont: „Mit der Leistungsvereinbarung kann sichergestellt werden, dass sich Tirol weiterhin als Wissenschafts- und Forschungsstandort auszeichnet und die Menschen und Unternehmen in Tirol davon profitieren.“