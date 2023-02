Erste Rektorin übernimmt „in Ruhe“ Innsbrucker Uni

Sie kommen aus Wien. Was hat Sie dazu bewogen, sich für das Amt zu bewerben?

Die Uni Innsbruck ist eine enorm attraktive Universität - in ihrer Breite und Spitze. Auch der Standort ist sehr attraktiv. Es hat mich gereizt, eine Volluniversität leiten zu dürfen. Ich habe auch schon immer einen sehr starken Bezug zu Tirol gehabt. In den vergangenen Jahren gab es im Zuge meiner wissenschaftlichen Tätigkeit mehrere Interaktionen und Kollaborationen, sowohl mit der Uni Innsbruck als auch der Med-Uni. In meiner Freizeit bin ich gerne in den Bergen und auf den Skiern. Das kann ich hier gut umsetzen.