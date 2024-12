Mehr Österreicher in unserer Liga

Bereits jetzt wurde ein Novum für 2025/26 präsentiert. Die Ersatzbank wird vergrößert, die Bundesligaklubs dürfen 20 statt 18 Profis auf den Spielbericht setzen. Wer weiterhin mit Geldern aus dem Österreichertopf planen will, hat dann 13 Österreicher auf die Liste zu schreiben. Eine finanzielle Motivation, die aber für die Großklubs wie Salzburg, Sturm, Rapid oder den LASK nicht wirklich relevant ist. Weil die Hoffnung auf internationale Erfolge im Vordergrund steht. Die blieben aber vor allem in der Champions League aus. Nicht nur deshalb fordern Experten – wie zuletzt auch Andreas Herzog, Martin Stranzl oder Martin Scherb beim „Krone“-Sportstammtisch – mehr auf die Österreicher in der Liga zu setzen. Worte, die auch Ralf Rangnick als Teamchef unterstreicht.