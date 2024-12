Die „Sportis“ rockten die Schattberg-Bühne

Hannah, Paula, Lena und Johanna reisten extra aus Nürnberg fürs Festival an. Sie ließen sich die Laune trotz Schnee und Kälte nicht verderben – wie tausende Musikliebhaber, die ebenfalls in Feierlaune waren. Nach den „Sportis“ rockte noch die ostdeutsche Punk-Ska-Band „Feine Sahne Fischfilet“ die Bühne, ehe in den Lokalen im ganzen Ort noch zu diversen Acts getanzt und gefeiert wurde.