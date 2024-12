Schneepflug rammte Pkw, Lenkerin (59) verletzt

Am Freitag gegen 14.20 Uhr war der einheimische Schneepflug-Lenker (59) im Ortsgebiet von Matrei im Osttirol unterwegs. Der Mann war gerade dabei, über eine Gemeindestraße Schnee in ein Feld zu schieben, als eine 74-jährige Osttirolerin mit ihrem Pkw über die Gemeindestraße in Richtung Landesstraße fuhr.