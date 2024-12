Tiere sagen Danke – „Minki“

Rettung im letzten Moment

Sie wurde völlig entkräftet auf der Straße gefunden und kam in die Obhut der Pfotenhilfe Lochen – zu einer Zeit, als eigentlich aufgrund einer regelrechten Katzenschwemme Aufnahmestopp herrschte. „Minki“ war jedoch in so einem schlechten Zustand, dass der Tierschutzverein sie rettend aufnahm. Langsam heilten die Verletzungen der Samtpfote.