„Advent im Dorf“: Hier packen alle Vereine mit an

„Jeder weiß, was er zu tun hat“

Auch mehrere Firmen sind als Sponsoren mit an Bord, was gebraucht worden ist – vom Christbaum bis hin zu Holz, Stroh und so weiter: „Dafür ein besonderer Danke“, so Armin Eberhard. Gerald Nießl von der Faschingsrunde fügt hinzu: „Es gibt eine klare Struktur - jeder weiß, was er zu tun hat. Es macht einfach Spaß.“