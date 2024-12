Stark betrunkener Autolenker flüchtete nach Crash

Am späten Mittwochnachmittag ereignete sich in Salzburg ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der beteiligte Pkw-Lenker, ein Österreicher (55), beging Fahrerflucht. Zeugen des Crashs in Maxglan konnten den Mann beschreiben. Polizisten schnappten ihn noch in der Nähe der Unfallstelle, wo er zu Fuß unterwegs war. Ein Alkovortest zeigte den mutmaßlichen Grund seiner Flucht vom Unfallort: Der Test ergab 3,4 Promille Atemalkoholgehalt. Der 55-Jährige musste noch vor Ort seinen Führerschein abgeben und wird wegen diverser Delikte angezeigt.