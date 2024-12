Mit Fantasie vom Urknall bis hin zum Ungeziefer

Krönender Abschluss am Sonntag

Am Sonntag geht Thomas Maurer mit „Maurer. Kafka. Komisch“ um 11 Uhr der Frage nach: „Ist das denn nicht – auch – komisch, wenn einer in der Früh als Ungeziefer aufwacht und alle, ihn eingeschlossen, so lange wie möglich so tun, als wär nix?“