Geburt im Rettungswagen: Jannik hatte es eilig

Es ist das vierte Kind der Familie – und tatsächlich das zweite, das in einem Rettungswagen geboren wurde. Papa Roman, der selbst Bezirksrettungskommandant in Voitsberg-Köflach ist, wurde als Notfallsanitäter kurzerhand zur „Hebamme“. Auch Sarah, die große Schwester von Jannik, engagiert sich bereits in der Jugendrotkreuz-Gruppe.