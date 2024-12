Bürokratie macht Fünftel der Arbeitszeit aus

Ifo-Zentrum: „Dringender Reformbedarf“

Laut einer früheren Ifo-Studie kostet Bürokratie in unserem Nachbarland jährlich bis zu 146 Milliarden Euro an Wirtschaftsleistung. „Das große Ausmaß der Kosten durch die Bürokratie verdeutlicht die Dringlichkeit des Reformbedarfs. Die Kosten von Nichtstun sind riesig, gemessen am Wachstumspotenzial, das im Bürokratieabbau schlummert“, sagte Oliver Falck, Leiter des Ifo-Zentrums für Industrieökonomik und neue Technologien.