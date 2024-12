BT Füchse holen verdient den „Herbstmeistertitel“

Halbzeit in der Handball Liga Austria und Zeit einmal einen kurzen Rückblick zu machen. Etwas überraschend stehen die BT Füchse an der Spitze der Tabelle. Mit Westwien und Bärnbach liegen zwei Teams abgeschlagen am Ende der Tabelle. Krone-Redakteur Christian Mayerhofer und Marco Cornelius haben sich über die Hinrunde unterhalten.