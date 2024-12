Missstände bei Rehabilitation von Verunfallten

Spezialeinrichtungen gefordert

„Der LRH empfiehlt daher eine Neuorganisation der Übergangspflege und die Implementierung von eigens für die Übergangspflege spezialisierten Einrichtungen. In solchen Einrichtungen sollten therapeutische Behandlungen und Maßnahmen zur Remobilisation durchgeführt werden“, so Bauer. Dieses Modell wird bereits erfolgreich in Wien und der Steiermark eingesetzt.