„In Salzburg wurden Grenzen überschritten“

Sie wurden als Tabellenführer entlassen, Pep Lijnders darf auf Platz sieben liegend weiterarbeiten. Was geht Ihnen da durch den Kopf?

Scheinbar muss man Erster sein, um zu fliegen (lacht). Nein, im Ernst: Ich will nicht herumjammern. Vor meiner Zeit in Salzburg habe ich Entwicklungen wahrgenommen, mit denen ich dann konfrontiert wurde. Man spürt gewisse Dinge, in welche Richtung manches geht. Es war aber so, dass der Verein zuvor zehnmal Meister wurde und unter mir der Titel plötzlich in Gefahr schien. Daher hat man reagiert. Jetzt ist man sogar aus den Top 6 gerutscht. Für jeden Verein ist es eine harte Prüfung, ein Elchtest, durch solche Phasen zu gehen. Jetzt wird sich zeigen, wie man in Salzburg damit umgeht.