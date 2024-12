Ein Feuerwehrmann reicht beim Flächenbrand nicht

Ein verzweifelter Fan schrieb der „Krone“, dass er vor dem Hartberg-Spiel auf eine Niederlage der Bullen hoffte, damit Lijnders endlich fliegt. In der Liga ist man in der unteren Hälfte angelangt, statistisch war nie ein Salzburg-Coach schlechter. Doch während bei Seonbuchner die Reißleine gezogen wurde, sitzt Lijnders immer noch in seinem Trainerstuhl. Wartet man wirklich, bis der Klub in Schutt und Asche liegt?