Osttiroler Firma Hella baut für die Zukunft vor

Praxisbeispiele zeigen, wie es künftig gehen soll

Vorbilder für solche Vorhaben gibt es zur Genüge. So werden etwa leer stehende Bürogebäude aus den späten 1960er-Jahren revitalisiert: Das Telekom Areal in Konstanz (DE) wird zu Wohnungen umgebaut und in Berlin entsteht ein Bürohochhaus mit Wohn- und Geschäftsgebäuden am Alexanderplatz.