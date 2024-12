Späte Kontrollen lassen St. Pöltner Wirte kochen

Unfreiwillig zum „Dinner in the dark“ entwickelte sich das Essen Freitagabend bei vielen Gastro-Betrieben in St. Pölten. Denn ausgerechnet an der so umsatzstarken Tageszeit mitten im Advent standen in vielen Lokalen plötzlich unangekündigt Magistratsmitarbeiter, Feuerwehrkameraden und Polizisten in der Gaststube. Sie forderten unter anderem, das Licht abzudrehen. Denn im Mittelpunkt standen vor allem die Notausgänge und die Notbeleuchtung. Das Fazit gleich vorweg: Es gab nur kleinere Missstände, die sofort behoben werden konnten.