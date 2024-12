Aktion gegen Jugend-kriminalität zeigt Wirkung

„Die Polizei wird weiter konsequent aufräumen, dort wo es notwendig ist“, so Karner. Einem Wachzimmer am Bahnhof, so wie es von der SPÖ schon lange gefordert wird, erteilt ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger eine neue Absage: „Es sind die Polizisten vor Ort, die Verbrecher aus dem Verkehr ziehen!“, sagt er.