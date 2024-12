Ab 20.30 Uhr LIVE: Jubelt Glasner im Kellerduell?

Glasner gelang mit Crystal Palace am Wochenende in der Premier League ein Punktgewinn in letzter Minute. Die Londoner jubelten am Samstag über ein spätes 1:1 (0:0) gegen Newcastle United, wodurch die Truppe in der 13. Runde aufgrund der besseren Tordifferenz aus der Abstiegszone auf Rang 17 kletterte.