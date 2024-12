SPÖ in Schockstarre: Anton Lang auf Tauchstation

Eigentlich rechnete gestern alles mit dem Rücktritt von Anton Lang als steirischer SPÖ-Chef. Nachdem er das schlechteste Wahlergebnis in der Geschichte eingefahren hatte und damit letztlich auch zu verantworten hat, dass die Roten erstmals überhaupt in der Steiermark in die Opposition müssen, hatte der Obersteirer nach Meinung vieler roter Parteifunktionäre eigentlich keine andere Wahl. Doch dem war nicht so. Wie schon am Sonntag ging Lang auf Tauchstation und meldete sich nicht einmal zu Wort.