Gastronom beweist ein großes Herz für Vereine

Den Rathausplatz beleben und gleichzeitig etwas Gutes tun: Mit diesem Ansatz hat Robert Yaldiz vom Restaurant „La Strada“ in Herzogenburg im Bezirk St. Pölten etwas Besonderes geschaffen. Denn er stellt seine Punschhütte Vereinen zur Verfügung. „Wir füllen die Hütte komplett auf – mit Punsch, Glühwein und allem, was dazu gehört. Die Vereinsmitglieder müssen nur ausschenken und sich sonst um nichts mehr kümmern“, erklärt Yaldiz. Auf Wunsch sorgt der Gastronom mit seinem Team auch für Snacks. Der Gewinn bleibt beim jeweiligen Verein. „Er hat damit kein Risiko und muss sich auch nicht um übrig gebliebene Ware sorgen. Das machen wir“, so Yaldiz.