Kostenlose Zahnmedizin für Menschen mit Handicap

Ordentlich Zähne zeigen und das im Sinne der guten Sache hieß es im Zahnambulatorium in Krems bereits im Vorfeld zum heutigen Tag der Behinderung. Gemeinsam mit dem Inklusionssportverein „Special Needs Krems-Wachau“ wurde zum dritten Mal bei den „Special Teeth Days“ in der Danube Private University (DPU) ein Beitrag zur besseren zahnmedizinischen Versorgung von Menschen mit Behinderung geleistet.