„Beim Schwimmen habe ich Oma und Opa im Herzen“

„Es kommen hier viele Erinnerungen hoch. Ich war schon als Kind oft in den Ferien zu Besuch in Graz. Meine Großeltern sind aber mittlerweile verstorben. Im Herzen sind sie allerdings immer dabei. Wenn ich in Graz schwimme und hier in ihrem Haus lebe, gleich umso mehr.“ Die Meisterschaften in der Auster dienen nun als „Generalprobe“ für die WM in Budapest (10. bis 15. Dezember).