Erpresser droht Unternehmer mit „Vernichtung“

„Du hast Geld und Glück. Ich habe Hass und die Macht, deine Welt zu vernichten.“ Der Beginn einer vermeintlich harmlosen Mail mit dem Betreff „Chefsache“ ließ einem Waldviertler Unternehmer vor wenigen Tagen das Blut in den Adern gefrieren. Die Worte stammen von einem Erpresser, dessen Identität bislang noch völlig unbekannt ist. Er verlangt in dem Schreiben 10.000 Euro in Form von Bitcoins: „Das ist mein Preis für Dein Leben.“ Sie sollen an eine beigefügte Wallet-Adresse (vergleichbar mit dem IBAN beim klassischen E-Banking) überwiesen werden.