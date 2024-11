So mischt verwahrloster Truthahn Dorf in NÖ auf

Augen auf heißt es in der Mannersdorferstraße in Angern an der March in Niederösterreich! Dort treibt sich nämlich seit Längerem ein herrenloser Truthahn herum. Wem das Geflügel gehört, darüber gibt es bereits einige Spekulationen. Doch fest steht: Dem einen oder anderen ist der Vogel bereits ans Herz gewachsen.