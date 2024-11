Noch droht keine Gefahr für die Lustenauer

Allerdings: sollte die Austria heute in Voitsberg und eine Woche später in Lafnitz tatsächlich verlieren, würde man zwei Gegner aus den hinteren Reihen stark machen. Dann wäre es wohl nichts mit einem gemütlichen Winterschlaf in Lustenau. Aufsteiger Voitsberg ist nach anfänglichen Schwierigkeiten jedenfalls in der Liga angekommen, siegte zuletzt beim FAC mit 4:0.