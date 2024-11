Wenn die Handball-Gene schon in der Wiege liegen

Plötzlich Titelkandidat

Papa Klaus, der als Funktionär bei Bruck-Trofaiach hautnah am Geschehen ist, verfolgt den Erfolgslauf der Obersteirer rund um seinen Sohn mit Stolz: „Dass Julian ausgerechnet in Bruck, wo ich meine sportlichen Höhepunkte erlebt habe, in der Ersten spielt, ist eine sehr schöne Geschichte.“ Und wer weiß, wohin der Weg von Mitterdorfer und den Füchsen, die nach dem 32:25-Sieg am Mittwoch gegen Krems sogar Tabellenführer der HLA sind, in dieser Saison noch gehen kann. Vielleicht sogar zum Titel?