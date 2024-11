Bande stahl E-Bikes und verkaufte sie in Kroatien

16-jähriger Sohn als Mittäter

Als Mittäter konnten eine 32-Jährige, ein 36-Jähriger, ein 23-Jähriger, ein 47-Jähriger und dessen 16-jähriger Sohn sowie ein 41-Jähriger und ein 24-Jähriger (allesamt kroatische Staatsbürger aus Linz) ausgeforscht werden.

Vier hochpreisige E-Bikes, welche davor im oberösterreichischen Zentralraum bei Einbruchsdiebstählen gestohlen wurden, konnten am 11. September sichergestellt werden. Der 36-Jährige wurde am 19. September aufgrund einer Festnahmeanordnung der Staatsanswaltschaft Ried in Linz festgenommen.