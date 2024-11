Erfolgreiche Titelverteidigung für Mario He

Ländle-Profi Mario He hat bei der im Rahmen der International Open in St. Augustine im US-Bundesstaat Florida ausgetragenen American 14.1 Straight Pool Championship seinen Vorjahrestitel erfolgreich verteidigt. Der Rankweiler setzte sich bei dem mit 46.700 US-Dollar dotierten und auf „The International Straight Pool Open“ umbenannten Event in einem spannenden, rein österreichischem Endspiel mit 150:131 gegen den Tiroler Maximilian Lechner durch und sicherte sich die Siegprämie in Höhe von 10.000 US-Dollar. Lechner erhielt als „Runner-up“ 7000 US-Dollar.