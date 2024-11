Auftrag: „Passt mir auf mein Salzburg auf!“

VERSPRECHEN

Viel Positives ist mutigen Redakteuren in Zusammenarbeit mit vielen Lesern in all den Jahren gelungen. Doch die Gier nach Profit scheint unstillbar. Der Flächenfraß breitet sich ungebremst wie ein Krebsgeschwür in wertvollen Landschaften aus. Chalet-Dörfer wachsen wie wild, für deren Bau lassen willfährige Bürgermeister sogar Straßen verlegen. Jene Käufer, die sich den millionenteuren Zweitwohnsitz leisten können, bekommen einen Porsche als Draufgabe. Dies alles geschieht in einer Zeit von Wohnungsnot und Teuerung, da Innenstädte und Ortszentren regelrecht austrocknen. Wenn die starre, schwerfällige Politik auf vielen Linien versagt, braucht es deshalb mehr denn je eine unabhängige, parteifreie und unbestechliche „Krone“, die sich 7 Tage in der Woche für die Menschen in diesem wunderbaren Salzburg einsetzt. Auch weiterhin.