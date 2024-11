Die kleine Botin nutzt den Black Friday

Der „Black Friday“ stammt wie viele wissen aus den USA und markiert den Start für den Weihnachtseinkauf. Er findet am Freitag nach Thanksgiving statt, das in Amerika am vierten Donnerstag im November gefeiert wird. Der Begriff „Black Friday“ wurde in den 1960er Jahren populär und bezog sich darauf, dass Einzelhändler an diesem Tag von roten (Verlust-) zu schwarzen (Gewinn-) Zahlen wechselten. In den letzten Jahren hat sich der Black Friday schließlich weltweit verbreitet.