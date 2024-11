Stone schimpft über „ungebildete“ Trump-Wähler

Stone erinnerte dann daran, dass Italien – anders als Amerika – „bereits erlebt hat, was unter einer faschistischen Regierung passiert“. Die Schauspielerin hofft auf Italien und die restliche demokratische Welt: „Wir müssen uns gegenseitig helfen. Wir leben in einer Zeit, in der wir nicht mehr länger wegschauen können, wenn böse Menschen Böses tun.“