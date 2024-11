Volksschule muss Englisch-Unterricht abschaffen

„Bildung ist eine unverzichtbare Zukunftsinvestition“

Die FP will im kommenden Gemeinderat am Freitag eine Resolution für den Schwerpunkt an der VS Landskron einbringen. „Bildung ist eine unverzichtbare Zukunftsinvestition. Es liegt am neuen Bundesminister, zu zeigen, welchen Wert die Bildung bei uns tatsächlich hat“, so Nießner. Mit dem Antrag ist die FP in guter Gesellschaft, einen ähnlichen werden SP und VP für die Khevenhüllerschule einbringen.