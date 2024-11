Schlaflabor-Patient tot: „Habe Vorgaben beachtet“

Sie war 41 Jahre als Krankenschwester tätig, erzählt Verteidiger Leopold Hirsch beim Prozess am Dienstag im Landesgericht. Doch das, was am 23. Juni 2023 im Schlaflabor des Salzburger Uniklinikums passiert ist, belastet sie stark, unterstreicht der Advokat und spricht von Tränenausbrüchen und Psychopharmaka, die sie nun nimmt.