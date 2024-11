Anbieter schließt mobile Pflege im Innergebirg

Offene Stellen auch bei der Volkshilfe

Die Volkshilfe bietet in Salzburg noch flächendeckend mobile Dienste an. Die Personaldecke ist aber ebenso mehr als dünn. „Bei uns wird es vor allem im Norden verdammt eng. Im Pinzgau, Pongau und Lungau sind wir noch relativ gut aufgestellt“, so Präsident Siegi Pichler. In Ballungsräumen mit mehreren Spitälern und Seniorenzentrum nehme der Kampf um Fachpersonal noch weiter zu, so Pichler.