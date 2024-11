Initiative bildet sich gegen Wasserstoffwerk

Dass die Gegner des geplanten Wasserstoffwerkes in Zurndorf nicht so leicht aufgeben, war klar. Jetzt hat sich auch der überparteiliche Verein Lebensraum Pannonia gegründet und Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil, Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf und Landesrat Heinrich Dorner sowie Landesumweltanwalt Michael Graf und der Vorsitzenden des Klimabeirats, Helga Kromp-Kolb ein Schreiben geschickt, in dem sie auf mehrere Unzulänglichkeiten des Projektes hinweisen