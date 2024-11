Ehrlich Brothers: „Größter Trick unseres Lebens“

Bis zu zwei von 1000 Kindern leiden in Deutschland an Hemiparese, also an Halbseitenlähmung. Studien besagen aber, dass man durch bestimmte Therapien das Gehirn austricksen und neue Areale aktivieren kann. Funktioniert das auch mithilfe des Erlernens von magischen Tricks? Dieser Frage gingen das LMU-Klinikum München und die populären deutschen Zauberer Ehrlich Brothers nach.