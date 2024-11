Der Pistenspaß beginnt heuer eine Woche früher

Erneuerung der Schneekanonen nötig

Große Hoffnungen in den Wettergott legt man auch am Kasberg: „Derzeit haben wir oben am Berg zwischen zehn und 30 Zentimetern Schnee, das reicht nicht. Am Wochenende sollen aber vernünftige Mengen an Neuschnee fallen, und auch die Beschneiung geht dann richtig los“, sieht Fritz Drack vom Skigebiet Kasberg arbeitsreiche Tage für die Pistendienste voraus, denn auch hier soll ab 6. Dezember gewedelt werden. „Hauptproblem sind unsere veralteten Schneekanonen – wir können nicht alle Pisten gleichzeitig beschneien. Nur eine Erneuerung kann das Fortbestehen des Kasbergs sichern!“, so Drack.